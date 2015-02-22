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العليا للانتخابات تستبعد أحمد عز رسميًا من الانتخابات لعدم استكمال أوراق الترشح

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العليا للانتخابات تستبعد أحمد عز رسميًا من الانتخابات لعدم استكمال أوراق الترشح العليا للانتخابات تستبعد أحمد عز رسميًا من الانتخابات لعدم استكمال أوراق الترشح

أحمد عز

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بالمنوفية، اليوم الأحد، استبعاد رجل الأعمال أحمد عز من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2015 بدائرة السادات بعدما أعلنت الكشوف النهائية لأسماء المرشحين بدائرة السادات دون أن تضمن اسمه وذلك لعدم استكمال أوراق الترشح .

وأكد المستشار وائل عمران، نائب رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالمنوفية، أن أسماء المقبول أوراق ترشحهم بدائرة السادات هم: “شريف عبد الرحيم يوسف عفيفى ، سامى محمد حسن المشد ، جهاد عبد الظاهر ، جمعة المغيث عبد الحليم ، طلعت الدراجيلى ، ونبيل حسين محمد شاهين ، محمد فتح الله مليجى عطوه ، احمد احمد السيد حسن ، احمد شلبى على شلبى ، احمد فتحى زكى حامد”.

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