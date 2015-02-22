أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

المفرقعات تفجر قنبلة بسكة حديد القاهرة-إسكندرية بعد انفجار أخرى بالغربية

Google+ Print
المفرقعات تفجر قنبلة بسكة حديد القاهرة-إسكندرية بعد انفجار أخرى بالغربية المفرقعات تفجر قنبلة بسكة حديد القاهرة-إسكندرية بعد انفجار أخرى بالغربية
نجح خبراء المفرقعات فى تفجير القنبلة الثانية التى زرعها إرهابيون على قضبان السكة الحديد خط القاهرة الإسكندرية بالقرب من قرية الدلجمون بكفر الزيات.

كان إرهابيون قاموا بزرع قنبلتين على قضبان السكة الحديد على خط القاهرة - الإسكندرية، بالقرب من قرية الدلجمون بكفر الزيات، وانفجرت قنبلة تسببت فى قطع بطول 50 سم فى القضبان وتعطلت حركة القطارات.

انتقل العميد أشرف درويش مأمور مركز كفر الزيات والعقيد سيد عبد العزيز رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون، وقوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات والمحاسب أحمد الشناوى رئيس مدينة كفر الزيات وفريق الصيانة بهيئة السكة الحديد، وقام خبراء المفرقعات بفرض كردون حول موقع الانفجار، وتم اكتشاف قنبلة ثانية ونجح خبراء المفرقعات فى تفجيرها.

ويقوم فريق الصيانة بهيئة السكة الحديد بإعادة إصلاح التلفيات، لإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها مرة أخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365