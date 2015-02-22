المفرقعات تفجر قنبلة بسكة حديد القاهرة-إسكندرية بعد انفجار أخرى بالغربية

نجح خبراء المفرقعات فى تفجير القنبلة الثانية التى زرعها إرهابيون على قضبان السكة الحديد خط القاهرة الإسكندرية بالقرب من قرية الدلجمون بكفر الزيات.

كان إرهابيون قاموا بزرع قنبلتين على قضبان السكة الحديد على خط القاهرة - الإسكندرية، بالقرب من قرية الدلجمون بكفر الزيات، وانفجرت قنبلة تسببت فى قطع بطول 50 سم فى القضبان وتعطلت حركة القطارات.

انتقل العميد أشرف درويش مأمور مركز كفر الزيات والعقيد سيد عبد العزيز رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون، وقوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات والمحاسب أحمد الشناوى رئيس مدينة كفر الزيات وفريق الصيانة بهيئة السكة الحديد، وقام خبراء المفرقعات بفرض كردون حول موقع الانفجار، وتم اكتشاف قنبلة ثانية ونجح خبراء المفرقعات فى تفجيرها.

ويقوم فريق الصيانة بهيئة السكة الحديد بإعادة إصلاح التلفيات، لإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها مرة أخرى.