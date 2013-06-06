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Gucci تكشف عن مجموعة resort 2014 الكلاسيكية

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Gucci تكشف عن مجموعة resort 2014 الكلاسيكية Gucci تكشف عن مجموعة resort 2014 الكلاسيكية

كشفت Gucci عن مجموعة resort 2014 الخاصّة بها، والتي تحتوي على تصاميم برّاقة ومميّزة تخطف الأنفاس. أرادت الدار أن تعكس رؤيتها الكلاسيكيّة الخالدة، بحيث أعادتنا إلى الحقبات الماضية، وإلى بداياتها، من خلال قصّاتها وألوانها الكلاسيكيّة، مع المحافظة على طابعها الحديث في الوقت نفسه.
برزت في المجموعة إيحاءات معدنيّة ونحاسيّة مع دخول قماش الترتر إلى المجموعة النهاريّة، كاسرةً القيود في هذا المجال؛ تنانير لامعة، مع معاطف فضفاضة مصنوعة بأسلوب أنثويّ رائع. أكثر ما يُسيطر على المجموعة هو الطابع الرومانسيّ لفساتين، وجماليّة jumpsuit، وسحر التنانير، ورقيّ السراويل ذات الخصر العالي والكنزات الموحّدة اللون.

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