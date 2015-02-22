"شرطة التموين" تضبط 104 أطنان أعلاف و1620لتر بنزين و874أسطوانة غاز قبل تهريبها

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، حملات أمنية موسعة استهدفت مستودعات توزيع أسطوانات البوتاجاز والتأكد من وصولها بالسعر المقرر لمستحقيها وأيضًا مناطق الاتجار بسلع البوتاجاز والسولار والبنزين، وتحقيق الرقابة على تداول السلع قبل تهريبها إلى السوق السوداء ومكافحة الغش التجارى.

وأسفرت الحملات التى تمت بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا مواد بترولية بمضبوطات 1620 لتر بنزين وسولار وضبط 56 قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات 874 أسطوانة وضبط 6 قضايا دقيق مدعم، وأقماح بمضبوطات 2,800 طن وضبط 64 قضية مخالفات مخابز.

كما تم ضبط 4 قضايا فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة بمضبوطات وزنت 2,860 سكر تموينى مدعم وضبط 26 قضية غش غذائى وغير غذائى وضبط 17 قضية فى مجال مخالفات اللحوم والطيور وضبط 172 قضية فى مجال (المحلات العامة، شهادات صحية، تراخيص .

ونجحت الحملات فى ضبط 10 قضايا سجائر وضبط 3 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر وضبط 6 قضايا فى مجال الأعلاف والمبيدات بمضبوطات بلغت ( 104,500 طن أعلاف – 12509 عبوة مبيدات) وتنفيذ 42 حكما قضائيا مختلفا .