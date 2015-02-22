انطلاق مؤتمر الدفاع الدولى فى أبو ظبى تحت شعار "قمة الدفاع للمستقبل"

انطلقت فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى، منذ قليل، أعمال مؤتمر الدفاع الدولى، تحت شعار "قمة الدفاع للمستقبل"، بمشاركة واسعة من خبراء الدفاع، والمختصين فى هذا المجال من مختلف أنحاء العالم.

ويقام المؤتمر على هامش معرض "آيدكس 2015"، الذى يعد منصة فريدة لتشكيل العلاقات مع المؤسسات الحكومية والشركات المختصة والقوات المسلحة، لمناقشة القضايا التى تؤثر فى هذا القطاع.

ويناقش المؤتمر فى دورته الـ12، قضايا تتعلق بالتكنولوجيا المستقبلية فى مجال الدفاع، ويعد هذا المعرض الوحيد فى مجال الدفاع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى تستضيفه أبو ظبى منذ عام 1993.