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محكمة السويس ترفض الإفراج عن متهم ونجله بتخزين السلاح والمولوتوف

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محكمة السويس ترفض الإفراج عن متهم ونجله بتخزين السلاح والمولوتوف محكمة السويس ترفض الإفراج عن متهم ونجله بتخزين السلاح والمولوتوف
رفضت محكمة جنح مستأنف بالسويس، الإفراج عن "سمير.م" "54 عاما" مأمور جمرك بميناء بورسعيد، ونجله "خ.35 عاما" مأمور جمرك "مفصول" من جمرك السويس لسوء السلوك واستمرار حبسهما لمدة 30 يوما.

وكانت قوات الأمن الوطنى بالسويس، تمكنت من ضبط المتهم القيادى بجماعة الإخوان ونجله داخل منزلهما بمدينة "السلام 2" بالسويس، وضبط داخل المنزل مخزن يحتوى على كميات كبيرة من زجاجات المولوتوف والأسلحة والألعاب النارية والأقنعة، بجانب أجهزة اتصال مختلفة يستخدمها أعضاء جماعة الإخوان.

وأكد مصدر قضائى أن المتهمين اعترفا تفصليًا أنهما كانا يستخدمان مخزن الأسلحة والمولوتوف للاعتداء على قوات الأمن بالسويس والمواطنين الذين يعارضون جماعة الإخوان.

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مصر 365