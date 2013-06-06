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أناقة خاصة للعطلة الصيفية

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أناقة خاصة للعطلة الصيفية أناقة خاصة للعطلة الصيفية

لا شك أن اطلالتك بحاجة الى التجديد مع قدوم الموسم الجديد. لذا لا ترهق نفسك بالبحث والتفكير، بل اتبع أسلوب البساطة العصريّة البعيدة عن التعقيدات، لأنها عنوان الرجل الأنيق هذا الصيف. جدد في اطلالتك والفت أنظار الجميع بنهجك الجديد.
1 - قميص باللون الزهري من Junya Watanabe
2 - قبعة من القش من Rag&Bone
3 - حقيبة باللون الأزرق من Burberry prorsum
4 - حذاء متداخل الألوان من Dolce&Gabbana
5 - سروال قصير باللون الأبيض من Valentino
6 - سوار مميز من Luis Morais

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سيدتي