ضبط هارب من إعدام وبحوزته سلاح نارى و42 لفافة هيروين بدمنهور

تمكن صباح اليوم، ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث وإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، من ضبط "كمال.ك"سائق سبق اتهامه والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه بالإعدام بجلسة 3/2/2015 وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 وعدد (1) طلقة من ذات العيار، وكذا عدد (42) لفافة لمخدر الهيروين تزن نحو 70 جراما، ومبلغ 225 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف أمام المقدم محمد البسيونى رئيس مباحث دمنهور بصحة الحكم الصادر ضده وحيازته للسلاح بقصد الدفاع، والمخدرات بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تحرر المحضر 3130/59 جنايات قسم شرطة دمنهور لسنة 2015.