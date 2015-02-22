أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط هارب من إعدام وبحوزته سلاح نارى و42 لفافة هيروين بدمنهور

Google+ Print
ضبط هارب من إعدام وبحوزته سلاح نارى و42 لفافة هيروين بدمنهور ضبط هارب من إعدام وبحوزته سلاح نارى و42 لفافة هيروين بدمنهور
تمكن صباح اليوم، ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث وإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، من ضبط "كمال.ك"سائق سبق اتهامه والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه بالإعدام بجلسة 3/2/2015 وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 وعدد (1) طلقة من ذات العيار، وكذا عدد (42) لفافة لمخدر الهيروين تزن نحو 70 جراما، ومبلغ 225 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف أمام المقدم محمد البسيونى رئيس مباحث دمنهور بصحة الحكم الصادر ضده وحيازته للسلاح بقصد الدفاع، والمخدرات بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تحرر المحضر 3130/59 جنايات قسم شرطة دمنهور لسنة 2015.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365