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سقوط 15 شخصًا بحوزتهم أسلحة ومخدرات و60 هاربًا فى حملة أمنية بالبحيرة

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سقوط 15 شخصًا بحوزتهم أسلحة ومخدرات و60 هاربًا فى حملة أمنية بالبحيرة سقوط 15 شخصًا بحوزتهم أسلحة ومخدرات و60 هاربًا فى حملة أمنية بالبحيرة
قاد اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة .

وأسفرت الحملة، التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، عن ضبط 15 شخصًا بحوزتهم أسلحة نارية، بينهم 4 بنادق خرطوش، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المخدرات، كما تم ضبط 60 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، فيما تحررت محاضر بالوقائع، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات .

كما تمكنت الحملة من ضبط 1202 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية والسير عكس الاتجــــاه، وانتهـاء رخصـة قيـادة.. وضبط سيارة مبلغ بسرقتها.

وشارك فى الحملة اللواء نبيل عبد الفتاح نائب مدير أمن البحيرة والعميد هشام والى، مدير المرور، والمقدم محمد قمرة رئيس مباحث تنفيذ الأحكام والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور، والنقيب هاشم أبو غزالة وكيل المباحث.

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مصر 365