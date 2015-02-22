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بالصور.. مصرع 2 وإصابة 29 في حادث انقلاب أتوبيس يقل سودانيين بطريق أسوان الغربي

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بالصور.. مصرع 2 وإصابة 29 في حادث انقلاب أتوبيس يقل سودانيين بطريق أسوان الغربي بالصور.. مصرع 2 وإصابة 29 في حادث انقلاب أتوبيس يقل سودانيين بطريق أسوان الغربي

جانب من حادث انقلاب الأتوبيس

لقي شخصان مصرعهما أحدهما مصري والثاني سوداني وأصيب 29 سودانيًا فى حادث سير بطريق أسوان الصحراوي الغربي بمركز أرمنت غرب محافظة الأقصر فجر اليوم الأحد.

تلقي اللواء حسام المناوي، مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس سياحي رقم ه م ج 614 و سيارة نقل رقم م ص ب 529 علي طريق أسوان الصحراوي الغربي منطقة المثلث بدائرة مركز أرمنت، الأتوبيس كان يستقله سودانيين كانوا في طريقهم من القاهرة متجهين إلي السودان .

علي الفور انتقل مدير أمن الاقصر و اللواء صلاح حسان نائبه و قوات الحماية المدنية و الانقاذ البري و تبين أن الحادث أسفر عن مصرع كلاً من مدحت دوشي برسي 30 سنة ( سائق الأتوبيس ) مقيم الجزيرة أسوان و أنور أدهم حمزة سعيد مواليد 1985 سوداني الجنسية و مقيم السودان وإصابة 29 سوداني آخرين .

تم نقل 9 مصابين إلي مستشفي أرمنت المركزي حالتهم مستقرة و نقل 20 مصابًا إلي مستشفي الأقصر الدولي منهم 4 حالات حرجة .

و تم دفع سيارات المرور والونش لرفع السيارات وتيسير الحالة المرورية.

من جانبه أصدر مدير الأمن تعليمات باستقبال الأخوة السودانيين الناجين من الحادث ( نساء و رجال ) بديوان مركز شرطة أرمنت و باستراحات المركز لحين تدبير أمورهم .

قام مدير الأمن بزيارة المصابين بمستشفي الأقصر الدولي و الاطمئنان عليهم و التوجيه بتقديم كافة الرعاية الطبية اللازمة لهم.

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