هل نجحت ماريون كوتيار وكريستين ستيوات في إختيار إطلالاتهن ؟

تتسابق النجمات لاختيار أحدث التصاميم التي تعرض في أسابيع الموضة العالمية، وفي ليلة البارحة ظهرت ماريون كوتيار Marion Cotillard وكريستين ستيوارت Kristen Stewart بإطلالتين جميلتين بتصاميم ظهرت مؤخراً في أسبوع الموضة للأزياء الراقية في باريس.

اختارت كريستين ستيوارت فستاناً أبيض اللون من Chanel باعتبارها الوجه الإعلاني للدار، وقد زينته بحزامين بدلاً من حزام واحد وكعب عالٍ من Christian Louboutin، أما مارياون موتيار فقد اختارت تصميماً أكثر جرأة من آخر عروض Dior باعتبارها الوجه الإعلاني للدار أيضاً، فقد نسقت هذا اللوك الجريء مع عقد طويل من Chopard.

فهل نجحت النجمتان في ارتداء تصاميم الكوتور بطريقة جذابة؟