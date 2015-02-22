الزراعة بسوهاج: إزالة 107 حالات تعد على الأراضى الزراعية خلال أسبوع

قال المهندس السيد عطية يونس، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إن مديرية الزراعة بالتعاون مع الوحدات المحلية بـ8 مراكز بسوهاج وبتأمين من قوات الأمن، نجحت خلال أسبوع فى إزالة 107 حالات تعد على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة على مساحة 6 فدادين و14 قيراطا، مشيرا إلى أنها نسبة جيدة وتحدث لأول مرة فى القضاء على تعديات الأراضى.

وأضاف المهندس السيد عطية يونس، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تواصل جهودها وحملاتها للقضاء على تعديات الأراضى الزراعية، وأيضًا تنفيذًا للقرارات الإدارية والأحكام القضائية بإزالتها، للحفاظ على سيادة القانون.