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مقتل 2 وإصابة 29 سودانياً فى حادث سير غرب الأقصر

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مقتل 2 وإصابة 29 سودانياً فى حادث سير غرب الأقصر مقتل 2 وإصابة 29 سودانياً فى حادث سير غرب الأقصر
لقى مواطنان سودانى ومصرى حتفهما، وأصيب 29 سودانيا فى حادث سير غرب مدينة الأقصر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وكانت سلطات محافظة الأقصر قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين حافلة تقل عشرات السودانيين وسيارة نقل بطريق الأقصر- أسوان الصحراوى الغربى.

وكانت الحافلة السودانية قادمة من العاصمة المصرية القاهرة وفى طريقها إلى السودان عبر الطريق البرى، وتمكنت قوات من الحماية المدنية من إخراج الضحايا والمصابين من الحافلة المنكوبة، بحسب بيان صادر عن مديرية أمن المحافظة.

وأفاد البيان ايضا أن القتيلين هما سائق الحافلة مدحت دوشى برسى 30 عاما مقيم بأسوان، وأنور أدهم حمزة سعيد 29 عاما سودانى الجنسية ومقيم بالسودان، فيما جرى نقل 9 مصابين إلى مستشفى أرمنت المركزى المجاور لوقوع الحادث، كما نقل 20 مصابا إلى مستشفى الأقصر الدولى بينهم 4 حالات حرجة.

وأمر محافظ الأقصر محمد بدر باستضافة وتوفير سبل الإقامة اللازمة لبقية ركاب الحافلة من المواطنين السودانيين، وأخطرت النيابة بالواقعة وتولت التحقيق بإشراف المستشار وليد عماد الدين البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر.

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مصر 365