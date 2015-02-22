التحريات الأولية: 6 زجاجات مولوتوف وراء حريق سنترال 15 مايو

كشفت التحريات الأولية لحادث حريق سنترال 15 مايو، أن سبب الحريق إلقاء إرهابيين 6 زجاجات مولوتوف على مبنى السنترال، ما أدى إلى اشتعال النيران فى مدخل السنترال.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من غرفة النجدة، بوقوع حريق بسنترال 15 مايو نتيجة لإلقاء زجاجات مولوتوف وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات إلى المكان، وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة، كما انتقلت 3 سيارات اطفاء للسيطرة على الحريق.

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