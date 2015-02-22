رئيس وزراء تركيا: تم نقل رفات "سليمان شاه" من سوريا إلى بلادنا بنجاح

قال أحمد داوود أوغلو، رئيس وزراء تركيا، إن ضريح سليمان شاه هو آثار لأجدادنا العظماء، مشيراً إلى أنه تم جلب رفات من المقبرة خلال عملية عسكرية قام بها الجيش التركى ليلة الأحد لإجلاء جنود أتراك كانوا يحرسون المقبرة فى الأراضى السورية بنجاح.

وقدم "أغلو" خلال تويتة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" التعازى لأسرة أحد الجنود الذين قتلوا خلال العملية العسكرية، مقدماً الشكر والتحية للجنود الذين شاركوا فى عملية الإجلاء.

ويقع ضريح سليمان شاه، شمال سوريا على ضفة نهر الفرات قرب مدينة منبج فى محافظة ريف حلب وهو "مشيد من الحجر الأبيض" وعمر المقبرة 700 عام تضم رفات سليمان شاه جد عثمان الأول مؤسس الإمبراطورية العثمانية وموجودة فى جيب تركى بشمال سوريا، على بعد عشرين كلم داخل الأراضى السورية وثلاثين كلم جنوب عين عرب ذات الأغلبية الكردية، ويحرسه عشرات الجنود الأتراك ويحيط به عشب مشذب.