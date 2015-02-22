محافظة القاهرة تستكمل اليوم باقى إزالات المبانى المخالفة بدار السلام والمعادي

قال اللواء إبراهيم نصر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه من المقرر أن يتم استكمال اليوم الأحد، ما بدأه الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، من حملة رفع الإشغالات بمنطقتى دار السلام والبساتين وإزالة المبانى التى تم بناؤها بدون ترخيص فى منطقة أبراج القانونيين بكورنيش النيل.

جدير بالذكر، أن الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، شدد على ضرورة التصدى للمخالفات فى مهدها، وعدم تمكين المخالفين من الاستفادة من مخالفاتهم. وشهد محافظ القاهرة، أمس السبت، حملة لإزالة 4 عقارات مخالفة فى كورنيش النيل خلف برج صبحى حسين، من إجمالى 40 عمارة تم بناؤها بدون ترخيص، وبدأت البلدوزرات بإزالة المبانى من الأساس وترحيل عمال البناء قبل الهدم وإزالة الحصائر الخرسانية.

ووجه المحافظ بضرورة التأكد من خلو العقار من العمال قبل البدء فى الهدم، ثم البدء الفورى بالإزالة فى وجود اللواء إبراهيم الزيات رئيس شرطة المرافق، والعقيد آسر كمال رئيس مباحث العاصمة.

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