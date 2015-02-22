أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السودان: مد فترة الاقتراع 3 أيام لإتاحة فرصة للناخبين للإدلاء بأصواتهم

Google+ Print
السودان: مد فترة الاقتراع 3 أيام لإتاحة فرصة للناخبين للإدلاء بأصواتهم السودان: مد فترة الاقتراع 3 أيام لإتاحة فرصة للناخبين للإدلاء بأصواتهم
عزت المفوضية القومية للانتخابات بالسودان ، قرارها بتحديد أيام الاقتراع بثلاثة أيام ، إلى جملة من الأسباب أبرزها أن اليوم الواحد غير كاف لإعطاء الفرصة لكل الناخبين للإدلاء بأصواتهم ، مشيرة إلى بروز هذه المشكلة فى الانتخابات الماضية عام 2010 مؤكدة عدم مقدرة لجان الاقتراع من استيعاب عدد السودانيين المسجلين للاقتراع خلال يوم واحد.

وأضافت المفوضية - فى نشرتها أمس السبت، أن قانون الانتخابات تعديل 2014 أتاح للمفوضية الخيار فى يوم واحد للاقتراع أو أكثر، مبينة أنها أجرت دراسة عملية تطبيقية وإحصائية دقيقة لعملية الاقتراع ونفذت تجربة وجدت من خلالها أن الناخب المنتظم الواعى المتعجل يحتاج إلى دقيقتين وثمانية عشرة ثانية للإدلاء بصوته فى المستويات السبعة بلجنة الاقتراع الأمر الذى يجعل العملية تحتاج إلى 23 ساعة اقتراع لتكتمل بحسب العمليات الحسابية.

وأوضحت المفوضية أن دراستها وتجربتها أكدت أن ثلاثة أيام هى الحد المعقول والمقبول لاستيعاب عدد مناسب من الناخبين لإجراء العملية.

وأشارت المفوضية إلى أن عمليات فرز وعد الأصوات يوم بيوم فيها بعض السلبيات والصعوبات تجعل العملية غير مناسبة أولها أن تجارب بعض الدول فى الفرز اليومى وإعلانه قبل اكتمال أيام الاقتراع أدت إلى عنف وإضرابات، فضلا عن أسباب أخرى جعلت المفوضية لم تفضل عملية العد والفرز يوما بيوم .
>تجدر الإشارة إلى أن المفوضية القومية للانتخابات بالسودان حددت الثالث عشر من إبريل القادم موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بالبلاد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365