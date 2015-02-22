الرئيس الفلسطينى: لن نسمح بعودة الانفلات الأمنى ونشر الفوضى

قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس إنه لن يتم السماح بعودة الفلتان ونشر الفوضى والعبث بأمن واستقرار المواطنين، وأن القانون سيحاسب كل من شارك فى الاعتداء على رئيس اللجنة الإعلامية لمفوضية التعبئة والتنظيم فى حركة "فتح" منير الجاغوب.

جاء ذلك خلال اتصال الرئيس عباس مساء أمس السبت، بالجاغوب للاطمئنان على صحته، متمنيا له الشفاء العاجل.

>يذكر أن شرطة محافظة نابلس ألقت القبض على المتهمين بالاعتداء على الجاغوب، الذى تعرض لعدة طعنات بالسكاكين من قبل عدد من الأشخاص، بعد خروجه من صلاة الجمعة فى مسجد بلدته بيتا، جنوب نابلس.

ويرقد الجاغوب فى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، بعد أن أجريت له عملية جراحية، ووضعه الصحى مستقر.