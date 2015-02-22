محافظ الإسماعيلية: لست محافظا بدرجة موظف وأنا فى خدمة المواطنين

أكد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، أنه يسعى جاهدا بكل ما لديه من إمكانيات للم شمل العائلة الإسماعيلاوية ووحدة الصف لجموع شعب المحافظة بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم.

وشدد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، على أنه لابد من العمل على خلق مناخ للتواصل والتفاعل الإيجابى مع شعب الإسماعيلية ومواطنيها، مشيرا إلى أنه يؤمن تماما بمنهج العمل الميدانى والنزول إلى الشارع والاحتكاك بالمواطنين عن قرب للوقوف على حجم القضايا والمشكلات الجماهيرية ومناقشة الحلول والمقترحات والتوصل إلى آليات محددة لتنفيذها والعمل على تلبية مطالب المواطنين، مشيرا إلى أنه لم يأت للإسماعيلية محافظا بدرجة موظف، وأنه سيقاتل من أجل الحفاظ على حق كل مواطن على أرض المحافظة وتوابعها.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسماعيلية للدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة ومحافظ الاسماعيلية الأسبق، خلال زيارته لديوان عام المحافظة يرافقه مجموعة من شباب جمعية عمارة للتنمية لتقديم التهنئة لمحافظ الإسماعيلية بمناسبة توليه لهذا المنصب، وفى حضور اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة، تم عقد لقاء مع شباب جمعية عمارة والذى أكد خلاله اللواء ياسين محافظ الإسماعيلية، حرصه على التواصل والتفاعل مع المحافظين السابقين للإسماعيلية والقيادات والنماذج الناجحة للتعرف على تجاربهم وخبراتهم.

كما أكد حرصه على استعادة كل ما له علاقة إيجابية بشعب الإسماعيلية ورموزها والتواصل والتفاعل معهم. وأضاف أنه لابد من وحدة الصف والتكاتف بين الجميع خلال تلك المرحلة الفارقة والتحديات التى تواجه مصر بصفة عامة لوضع رؤية مستقبلية تليق باسم الإسماعيلية وتاريخها وشعبها العريق والتخطيط المستقبلى لإعادة رسم خريطة الإسماعيلية وملامحها من جديد.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى اهتمامه بالشباب بصفة خاصة، لكونهم مستقبل مصر وحملة الراية لقيادتها، ومؤكدا أنه ينبغى عليهم الاستعداد والتأهل لتحمل المسئولية وأخذ نصيبهم من الفرص فى المشروعات التنموية والقومية التى يجرى تنفيذها بإقليم القناة.

ومن جهته قال الدكتور عبد المنعم عمارة إنه يقدر ويثمن حرص محافظ الإسماعيلية الجديد وحماسه لشباب الإسماعيلية، والعمل على عودة روح العائلة إلى شعب الإسماعيلية وفكره ومقترحاته لحل المشكلات والقضايا التى تهم شعب الإسماعيلية ومواطنيها والعمل على استعادة الوجه الجمالى والحضارى للمحافظة.