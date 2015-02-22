تقرير طبى يوضح ماذا يحدث لجسمك إذا أهملت وجبة الإفطار

الإفطار هو واحد من أهم الوجبات على مدار اليوم، وللأسف الكثير من الناس يقررون عدم تناول وجبة الفطور حتى يفقدوا بعض الوزن وهذا غير صحيح، فماذا يحدث للجسم عند إهمال وجبة الإفطار؟.

وفى هذا السياق أوضح الموقع الأمريكى العالمى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية عبر تقرير حديث له أنه أثناء الشعور بالجوع، فإن بعض العمليات الحيوية قد تحدث فى الجسم

أولاً: مستوى السكر فى الدم ينخفض، وهذا يؤثر على جميع الأجهزة فى الجسم، ثانياً تزيد مستويات التعب والإرهاق، ويحدث بطء فى عملية الأيض "التمثيل الغذائى" وتحرق السعرات الحرارية أيضاً ببطء، وإلى جانب كل هذا، يرتفع مستويات الشعور بالصداع والألم.

وأوضح التقرير أن الطعام يوفر الطاقة، وعدم تناول وجبة الإفطار يسبب خللاً بالدماغ حيث تتغير وظائف الفكر والعاطفة، مع تعكر المزاج، ويكون الشخص أكثر عرضة للتقلبات المزاجية، وينخفض التركيز والذاكرة، وذلك وفقاً لخبراء التغذية.

وأضاف التقرير أن تناول الطعام يسبب حدوث مشاكل فى عملية التمثيل الغذائى، كما أن سكر الدم يصبح غير مستقر، حيث أن تفويت وجبة الإفطار يؤثر بشكل خطير على الجسم، ويسبب الضعف والهزل وهذا يمكن أن يؤدى إلى اختلال الصحة بشكل عام.

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