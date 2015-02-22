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اليوم.. نظر دعوى تتطالب باعتبار قطر دولة ممولة وداعمة للإرهاب

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اليوم.. نظر دعوى تتطالب باعتبار قطر دولة ممولة وداعمة للإرهاب اليوم.. نظر دعوى تتطالب باعتبار قطر دولة ممولة وداعمة للإرهاب

تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، اعتبار قطر دولة ممولة وداعمة للإرهاب.

قالت الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي، أنه قولا وفعلا قطر داعمة للإرهاب ورسخ ذلك فى ضمير الشعب المصرى بالكامل وأيقن وتأكد أنه لامصالحة مع قطر وأنها تنفذ أجندات إرهابية فى المنطقة، وأن كل الجرائم التى ارتكبت ووقعت فى الأراضى المصرية كانت قطر الداعمة لها، كما أنها تدعم كل الحركات الإرهابية وثبت أن هناك اتفاقات سرية بين الدوحة وأمريكا وإسرائيل لتفتيت الدول العربية.

وأضافت الدعوى أن قطر متورطة فى الحادث الذى وقع واستهدف القوات المسلحة والشرطة فى العريش بشمال سيناء، وثبت بالدليل القاطع أنها هى الممولة والداعمة والمخططة لهذه العملية القذرة.

وأشارت إلى بث قناة الجزيرة للهجوم الإرهابى فى سيناء وترديد طاقمها هتافات الله أكبر الله أكبر، وهذا التصرف يقطع بأن قطر هى من تمول العمليات الإرهابية وتصوير الحادث فور وقوعه يدل على أنها على تواصل بالإرهابيين، ويؤكد أن هناك تمويل منها للمنظمات الإرهابية.

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