صحيفة ألمانية : تنظيم داعش يبيع جثث أكراد قتلوا في معارك ضده بسبب أزمته المالية

ذكرت صحيفة “فرانكفورتر الجماينه زونتاج تسايتونغ ” الألمانية ، اليوم الأحد ، أن تنظيم “داعش”، يعاني من أزمات مالية حاليا ، لذا فقد قرر – تداركا لذلك – أن يعرض جثث مقاتلين أكراد قتلوا في المعارك ضده مقابل مبالغ مالية.

وقالت الصحيفة – نقلا عن ما أسمته مصادر أمنيه – ” إن تنظيم “داعش ” يسعى لتسليم القوات الكردية جثث مقاتليها الذين قتلوا في المعارك ضده مقابل مبالغ “تراوح بين عشرة آلاف وعشرين ألف دولار للجثة”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المستبعد تمكن تنظيم “داعش” من الاستفادة من تلك الجثث بطرق أخري مثل عملية بيع أعضاء تلك الجثث نظرا لأن هذا التنظيم لا يملك التقنية والإمكانيات الطبية التي تهيؤه ه للنجاح في ذلك.

وقالت الصحيفة وتحليلا للأزمة المالية التي يواجهها التنظيم ، إنه لم يعد حاليا يملك القدرة على بيع برميل النفط لأكثر من 10 أو 20 دولار وطبقا لذلك فقد قام بتخفيض رواتب أعضائه لأقل من الثلثين.

> وذكرت الصحيفة أن عمليات القصف للتحالف الدولي على المنشآت النفطية الواقعة تحت سيطرة التنظيم آثرت على إنتاجه وعرقلت عمليه تهريب النفط مما أثر على موارده المالية من بيع النفط .

أ ش أ