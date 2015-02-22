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تركيا تبدأ عملية عسكرية في الأراضي السورية

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تركيا تبدأ عملية عسكرية في الأراضي السورية تركيا تبدأ عملية عسكرية في الأراضي السورية

بدأ الجيش التركي صباح اليوم الأحد، عملية عسكرية داخل الأراضي السورية، لإجلاء جنود أتراك يقومون بحراسة قبر سليمان شاه، شمالي سوريا.

وعبر رتل من الدبابات التركية من بلدة عين العرب، التي استعادها المقاتلون الأكراد من أيدي مسلحي “تنظيم الدولة” مؤخرا، وذلك بالتنسيق مع قوات البشمركة التي تسيطر على البلدة.

وحسب اتفاق قديم بين تركيا وفرنسا، فإن ضريح سليمان شاه هو تحت السيادة التركية، إذ يعتبر هذا المزار، الأرض الوحيدة ذات السيادة التركية خارج حدود الدولة. ويسهر على حماية المزار 40 جنديا يتم تغييرهم بانتظام.

هجمات على حلب

في غضون ذلك، كثف الجيش السوري في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة غاراته على أجزاء عدة من مدينة حلب، شمال غربي سوريا، كان أبرزها مقتل نحو 50 شخصا في “مجزرة ارتكبها الجيش”، وفق ما ذكر ناشطون معارضون.

وقال الناشطون إن 48 شخصاً، من بينهم 10 أطفال و5 نساء، قتلوا رمياً بالرصاص على أيدي القوات الحكومية في بلدة رتيان، شمالي المدينة.

سكاي نيوز

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