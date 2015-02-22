خلال زيارته لفرنسا .. وقفة لوفد ” نقابة الفلاحين ” لدعم الجيش في باريس

ينظم اليوم الأحد، وفد النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الذي يزور باريس حاليا، وقفة تضامنية لتأييد الجيش المصرى في حربه ضد الإرهاب.

ويشارك في الوقفة أبناء الجالية المصرية في فرنسا، والذين أبدوا انزعاجهم من الأحداث الإرهابية التي تشهدها الساحة المصرية منذ اندلاع ثورة يونيو التي أزاحت بجماعة الإخوان الإرهابية، من المشهد السياسي.

وأضاف فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، رئيس الوفد المصرى، أن الوقفة التضامنية، جاءت بعد التأكد من أن جموع المصريين في فرنسا تؤيد وتبارك الخطى التي تنتهجها الدولة المصرية للقضاء على الإرهاب الغاشم، وجرائمه التي لا تمت للإنسانية أو الإسلام بشىء، مؤكدا أن أبناء الجالية المصرية في فرنسا، أعلنوا استعدادهم للمشاركة في هذه الحرب، حتى تسترد الدولة، وأجهزتها الأمنية عافيتها التي تحاول تلك التنظيمات الإرهابية، إزهاقها في الحرب.

ولفت واصل، إلى أن ما تشهده الساحة المصرية من أعمال إرهابية، لن يؤثر بالسلب في خطة التنمية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن مصر ستنتصر على الإرهاب الغاشم.

من ناحية أخرى، أشاد واصل، باللقاءات التي جمعت وفد النقابة بمسئولى اتحاد المنتجين الزراعيين الفرنسى، حيث تم الاتفاق على عدة استثمارات زراعية سيتم الإعلان عنها قريبا بعدما يتم ترجمتها إلى عقود استثمارية خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.

يذكر أن وفدا من نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، توجه الخميس الماضى، إلى باريس، لمناقشة سبل التعاون الثنائى بين النقابة، والكيانات المماثلة لها هناك، بناء على دعوة تلقتها النقابة من الجانب الفرنسى.