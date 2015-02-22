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تغيير نمط الحياة واليوجا يساعدان فى ضبط ضربات القلب

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تغيير نمط الحياة واليوجا يساعدان فى ضبط ضربات القلب تغيير نمط الحياة واليوجا يساعدان فى ضبط ضربات القلب
ضربات القلب الغير منتظمة من الأمور الخطيرة التى يعانى منها الكثير من الناس وخاصة كبار السن، لذا كشفت دراسة علمية أن اليوجا بغض النظر عن فوائدها فى علاج التوتر والإجهاد وتقوية النظام المناعى فهى تساعد أيضاً فى ضبط ضربات القلب.

أدوية عدم انتظام ضربات القلب لا تصلح لجميع الأشخاص..

وفى هذا السياق أفاد باحثون خلال دراستهم المنشورة فى دورية الكلية الأمريكية المختصة بطب القلب أن الأدوية التى أنتجت خصيصاً لعلاج عدم انتظام ضربات القلب قد لا تصلح لجميع الأشخاص.

أعراض عدم الإنتظام ضربات القلب..

وأشارت الرابطة الأميركية للقلب أن هناك نحو 2.7 مليون شخص بالولايات المتحدة يعانون من حالة "دم انتظام ضربات القلب" وهو ما يسمى بـ"الرجفان الأذينى" التى يرتعش فيه الجزء العلوى من القلب بشكل فوضوى بدلاً من حدوث انقباضات طبيعية، وهذا يزيد من خطر التعرض لأزمات قلبية.

تغيير نمط الحياة هو السبيل الوحيد لضبط معدل ضربات القلب..

وأخيراً هناك دراسة علمية نشرت مؤخراً عبر الموقع الإلكترونى للمكتبة الوطنية للطب، أفادت أن تغيير نمط الحياة يمكن أن يساعد فى ضبط معدل ضربات القلب، وذلك عن طريق تناول القهوة التى تحتوى على الكافيين والحد من التوتر والقلق وإتباع نظام غذائى صحى يحتوى على الخضروات والفواكه بأنواعها.

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