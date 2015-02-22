"هيلث داى": النساء بعد سن اليأس أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة

كشفت دراسة علمية حديثة، نشرت نتائجها عبر الموقع الإلكترونى “Health Day News”، الطبى الأمريكى، أن النساء بعد سن اليأس يصبحن أكثر عرضة للإصابة بكسور العظام، وأمراض اللثة.

واشتمل البحث على ما يقرب من 200 امرأة تتراوح أعمارهن بين 51 إلى 80 عاما، وقد تم فحص اللثة لديهن، ولاحظ الباحثون أن النساء بعد سن اليأس كانوا اكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة.

وأظهرت الدراسة التى نشرت مؤخراً عبر مجلة "سن اليأس"، أن النساء الأكثر عرضة للإصابة بالكسور كانوا يمتلكن فرص اكبر للإصابة بأمراض اللثة، وهو الاكتشاف الذى يشير إلى أن التعرض للكسور قد يكون مؤشراً على ارتفاع فرص الإصابة بأمراض اللثة.

وأضاف الباحثون أن المرأة قد تعانى من فقدان العظام سريعاً فى العقد الأول الذى يلى انقطاع الطمث مع انخفاض مستويات هرمون الأستروجين بهم، لافتين أن مستويات هرمون الأستروجين المنخفضة يمكن أن تؤدى أيضا إلى حدوث تغيرات فى الجسم التى تؤدى إلى أمراض اللثة.

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