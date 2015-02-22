اليوم.. انطلاق مؤتمر منظمى الرحلات بالأقصر بمشاركة وزيرى السياحة والآثار

تنطلق فعاليات مؤتمر منظمى الرحلات بمدينة الأقصر، اليوم، بمشاركة وزيرى الآثار ممدوح الدماطى، والسياحة هشام زعزوع، ووفد أمريكى مكون من 25 شخصا من كبار رؤساء الشركات السياحية الأمريكية، وعدد من وسائل الإعلام الأمريكى.

ومن المقرر أن يشارك الوفد الأمريكى فى الاحتفالية التى ستنظمها وزارة الآثار بمناسبة مرور 110 أعوام على اكتشاف مقبرة نفرتارى بالبر الغربى.

كما يتضمن برنامج الوفد زيارة منزل هوارد كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ آمون، والنموذج المقلد للمقبرة، ومنزل البعثة البولندية، ومعبد الدير البحرى، ومعبدى الأقصر والكرنك.