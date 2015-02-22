شاب يقتل أمه وجدته طعناً بسلاح أبيض فى ظروف غامضة بالدقهلية

شهدت قرية "جديدة الهالة" التابعة لمركز المنصورة، أمس السبت، جريمة قتل شاب لـ"والدته وجدته" بطريقة بشعة بعد طعنهما بسلاح أبيض.

البداية كانت بتلقى اللواء سعيد محمد شلبى مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من الرائد رامى الطنطاوى رئيس مباحث مركز المنصورة، بمقتل عجوز وابنتها داخل قرية "جديدة الهالة" بعد مشادة كلامية نشبت بينها وبين حفيدها، مما أدى إلى تطورها إلى اشتباكات بالأيدى فقام على إثرها الحفيد باستخدام سلاحا أبيض وانهال بالطعنات على "والدته وجدته" حتى لفظن أنفاسهن الأخيرة.

على الفور وصلت قوت الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقلهن إلى مشرحة المستشفى الدولى بالمنصورة، فيما تمكن ضباط مباحث القسم من إلقاء القبض على المتهم "صبرى الديدامونى"، 29 سنة، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة، التى أمرت بدفن الجثتين بعد توقيع الطب الشرعى الكشف على الجثتين.