أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

المؤتمر الاقتصادى بجامعة المنصورة يناقش خريطة الاستثمار فى الدقهلية

Google+ Print
المؤتمر الاقتصادى بجامعة المنصورة يناقش خريطة الاستثمار فى الدقهلية المؤتمر الاقتصادى بجامعة المنصورة يناقش خريطة الاستثمار فى الدقهلية
تنظم جامعة المنصورة المؤتمر الاقتصادى الأول بمحافظة الدقهلية بعنوان "خريطة الاستثمار فى الدقهلية: الفرص والتحديات"، بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة للجامعة، وذلك يوم الاثنين الموافق 23 فبراير المقبل الساعة العاشرة صباحًا، بالشراكة مع الغرفة التجارية بالدقهلية، وبالتعاون مع محافظ الدقهلية.

يأتى هذا المؤتمر فى إطار استراتيجية جامعة المنصورة، التى تسعى إلى تطوير علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة، كوسيلة لتوحيد كل الجهود، واستثمار كل الإمكانات المادية والبشرية لإنجاز مسئولياتها تجاه المجتمع.

ويهدف هذا المؤتمر إلى عرض وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة الدقهلية، وإبرازاً لمقومات الجذب الاستثمارى من واقع الخريطة الاستثمارية المستقبلية الشاملة لكل القطاعات الاقتصادية، فى إطار توجه جامعة المنصورة نحو الخدمة المجتمعية والمساهمة فى التنمية الاقتصادية الإقليمية والقومية.

كما يأتى هذا المؤتمر تماشياً مع منهجية الغرفة التجارية المصرية لمحافظة الدقهلية، وتوجه مجلس إدارتها لفتح آفاق جديدة للاستثمار، والعمل على إزالة كل المعوقات إسهاماً فى قطار التنمية على المستويين الإقليمى والقومى.

وسيتم عقد العديد من الجلسات يرأسها الدكتور على لطفى رئيس وزراء الأسبق، والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، والدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى، والكاتب الصحفى الدكتور سعيد الأوندى خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب