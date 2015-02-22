المؤتمر الاقتصادى بجامعة المنصورة يناقش خريطة الاستثمار فى الدقهلية

تنظم جامعة المنصورة المؤتمر الاقتصادى الأول بمحافظة الدقهلية بعنوان "خريطة الاستثمار فى الدقهلية: الفرص والتحديات"، بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة للجامعة، وذلك يوم الاثنين الموافق 23 فبراير المقبل الساعة العاشرة صباحًا، بالشراكة مع الغرفة التجارية بالدقهلية، وبالتعاون مع محافظ الدقهلية.

يأتى هذا المؤتمر فى إطار استراتيجية جامعة المنصورة، التى تسعى إلى تطوير علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة، كوسيلة لتوحيد كل الجهود، واستثمار كل الإمكانات المادية والبشرية لإنجاز مسئولياتها تجاه المجتمع.

ويهدف هذا المؤتمر إلى عرض وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة الدقهلية، وإبرازاً لمقومات الجذب الاستثمارى من واقع الخريطة الاستثمارية المستقبلية الشاملة لكل القطاعات الاقتصادية، فى إطار توجه جامعة المنصورة نحو الخدمة المجتمعية والمساهمة فى التنمية الاقتصادية الإقليمية والقومية.

كما يأتى هذا المؤتمر تماشياً مع منهجية الغرفة التجارية المصرية لمحافظة الدقهلية، وتوجه مجلس إدارتها لفتح آفاق جديدة للاستثمار، والعمل على إزالة كل المعوقات إسهاماً فى قطار التنمية على المستويين الإقليمى والقومى.

وسيتم عقد العديد من الجلسات يرأسها الدكتور على لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، والدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى، والكاتب الصحفى الدكتور سعيد الأوندى خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية.