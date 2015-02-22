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أستاذة بجامعة المنصورة تتوصل لإنتاج الغاز الحيوى من مخلفات الصرف الصحى

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أستاذة بجامعة المنصورة تتوصل لإنتاج الغاز الحيوى من مخلفات الصرف الصحى أستاذة بجامعة المنصورة تتوصل لإنتاج الغاز الحيوى من مخلفات الصرف الصحى
أعلنت الدكتورة نجوى نوار، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم، التوصل إلى إنتاج الغاز الحيوى من مخلفات الصرف الصحى، وبتكلفة قليلة جدًا.

وقالت: "مع الاهتمام بالمشاكل البيئة التى تحيط بنا، وعلى رأسها حماية البيئة من التلوث بصوره المختلفة، فقد تم تطبيق الرقابة فى كثير من الدول للتحكم فى الملوثات، كالنفايات التى تتواجد بكميات هائلة مع الزيادة المطردة لعدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة، والتى تهدد حياة الإنسان والكائنات الحية، ولما كان التخلص من هذه النفايات بطريقة غير سليمة له تأثير مباشر على البيئة المحيطة، فقد كان لزامًا على الإنسان أن يستخدم الطرق الصحيحة للتخلص من هذه النفايات، ومن هذه النفايات التى يجب التخلص منها بطريقة صحيحة الحمأة الناتجة عن عمليات المعالجة لمياه الصرف الصحى.

وأضافت: "لسنوات عديدة، كانت الأساليب والتقنيات المنفذة لحمأية مياه الصرف الصحى فى محدودة للغاية، مما شجعنا على عمل دراسة لمعالجة الحمأة النشطة بالتخمر اللاهوائى وهى من أفضل الطرق للتخلص من البكتيريا الممرضة والكائنات المتطفلة، والحد من انتشار الأمراض المعدية، بالإضافة لإنتاج سماد يستخدم بصورة آمنة كمخصب للمحاصيل الزراعية.

ليس هذا فقط ولكن أيضاً إنتاج الغاز الحيوى "البيوجاس" من مخلفات الصرف الصحى.

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مصر 365

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