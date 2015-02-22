اليوم.. نظر الدعوى التى تطالب اعتبار حركة حماس جماعة إرهابية

تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، ثاني جلسات الدعوى التي أقامها أشرف سعيد إبراهيم المحامى ويطالب فيها باعتبار حركة حماس جماعة إرهابية.

كانت المحكمة قررت في الجلسة السابقة التأجيل لجلسة اليوم الأحد للإطلاع.

واختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الخارجية ورئيس مجلس الدفاع الوطني.

وجاء بالدعوة أن حماس حركة إرهابية لثبوت تورطها في العملية الجبانة التي راح ضحيتها جنود مصر وضباطها من القوات المسلحة والداخلية.