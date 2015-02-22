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المسكنات القوية ترفع خطر الإصابة بالاكتئاب

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المسكنات القوية ترفع خطر الإصابة بالاكتئاب المسكنات القوية ترفع خطر الإصابة بالاكتئاب
كشف بحدث حديث نشر مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، أن الجرعات العالية من المسكنات المخدرة القوية ترفع من خطر التعرض للاكتئاب لدى المرضى.

وركزت الدراسة على فئة معينة من المسكنات المخدرة التى تسمى المواد الأفيونية، والتى تشمل الأدوية مثل “Vicodin” “Oxycontin”، ويستخدم معظم الناس هذه الأدوية لتخفيف الألم، كما أن تناولها على نطاق واسع يثير القلق المتزايد.

وشملت الدراسة 355 مريضاً فى ولاية تكساس الذين أفادوا أنهم يعانون من آلام أسفل الظهر لمدة لا تقل عن عامين. وعلى الرغم من أن الدراسة لم تتمكن من إثبات السبب والنتيجة، لكن الأشخاص الذين اعتادوا تناول جرعات عالية من مسكنات الألم الأفيونية للسيطرة على آلامهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالإكتئاب، وفقاً للباحثين. ونشرت نتائج الدراسة فى عدد فبراير من مجلة “The Pain”.

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