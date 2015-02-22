ننشر أسماء المرشحين المتنافسين النهائية للبرلمان على دوائر بنى سويف

حصل "اليوم السابع" على أسماء مرشحى البرلمان النهائية ببنى سويف، حيث أعلن المستشار محمد الطاهر رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2015 بالمحافظة، أن اللجنة تلقت أوراق 163 مرشحاً، منذ اليوم الأول وحتى إغلاقها أمس السبت، لافتاً إلى أنه تم قبول 158 واستبعاد 5 منهم لعدم استيفائهم الأوراق المطلوبة.

وكانت الحصيلة النهائية بأسماء المرشحين المستقلين المتنافسين على 12 مقعداً فى 8 دوائر بالمحافظة كالتالى:

مرشحو دائرة بندر بنى سويف هم المأمون على عبد المطلب على جبر (مستقل)، عاطف محمد عبدالجواد أحمد برعى (مستقل)، خالد حفنى عبدالله على (مستقل)، محمد أبوالعزم محمد أبو العزم (مستقل)، محمود صبرى بسيونى دياب (حزب حماة الوطن)، أحمد محمد عبدالحميد أحمد الزينى مستقل، جمال محمد عبدالمطلب على (حزب المؤتمر)، خيرى حسين على (مستقل)، تونى أحمد عثمان محمد (مستقل)، عماد سيد متولى سالم (مستقل)، محمود عزت محمود أحمد أبو عزوز (مستقل)، محمد صفوت إسماعيل أحمد (مصر الحديثة)، عادل مصطفى محمد على الخولى (مستقل)، توحيد عبدالوهاب أمين أحمد (الحركة الوطنية المصرية)، أحمد عبدالله قرنى جنيدى (الحزب المصرى)، جمال محمد جودة منصور القليوبى مستقل، عفاف عبد المنعم عبد العظيم محمد (التجمع)، شهاب فاروق معوض (مصر المستقبل)، نجم الدين عزيز فاضل سليم (النور)، فتحى سعد أحمد عياد (مستقل)، مصطفى حسن محمود مصطفى (مصر الثورة)، عطية عبدالشهيد سليمان سعد (السلام الديمقراطى)، خالد يوسف حميده كيلانى (مستقل)، نادى عدلى صالح داود (السلام الديمقراطى)، محسن حسين محمد أبوزيد عقل (مستقل)، سيد خليل عبداللطيف مصطفى مستقل، فاطمه شوقى سيد على (مستقل)، إيهاب فارس طه أيوب (العربى الديمقراطى) عبدالخالق صفوت محمد إسماعيل (مستقل).

ودائرة مركز بنى سويف، هم أبوالخير عبدالسميع محمد أبوزيد (مستقل)، ثروت يوسف فرج الداعورى (مستقل)، على البكرى أحمد عبداللطيف سليم (مستقل)، أشرف حسين محمد عبد النبى (مستقل)، شعبان أحمد عبدالعليم شعبان (النور)، أحمد خليفه على خليفه مصطفى الملط (مستقل)، طه عبدالواحد رمضان محمد (مستقل)، حسن محسن عبداللطيف حسن (مستقل)، عبدالرحمن محمد عبدالجواد أحمد برعى (حماه الوطن)، عبدالرحمن أحمد عبدالغنى عبدالله (السلام الديمقراطى)، عبدالعليم صابر على عطيه (السلام الديمقراطى) نور الهدى أحمد عبدالعليم حميده (مستقل)، عمر أبوالقاسم عبدالفتاح حسن (مستقل)، محمد أحمد محمود مصطفى النجار (مستقل).

وعن دائرة مركز ناصر، هم هشام محمد مجدى محمد (مستقل)، عبدالعزيز محمدين أحمد سيد (مستقل)، عبدالجواد عبدالغفار محمد أبوهشيمه (مستقل)، يوسف إبراهيم أحمد إسماعيل (مستقل)، محمد سيد عبد اللطيف أبو المجد (مستقل)، سعد عبدالمولى محمد صالح (الشعب الجمهوري)، عبدالحكيم محمد محمد مسعود (النور)، ياسر سيد فايد محمد الحميلى (حماه الوطن)، حاتم محمد تمام الشخيبى (مستقل)، نادى محمد محمد ميره (مستقل)، هشام حسن محمود الحميلى (المصريين الأحرار)، أحمد عبدالمنعم محمد أحمد ضويبح (مستقل)، أحمد على أمين على (المؤتمر)، حمدى رمضان محمد جمعه (مستقل)، وائل سيد قرنى أمين (مستقل)، على على عبدالسميع على وهبة (المصرى الديمقراطى)، شكرى حسين أحمد أحمد رضوان (السلام الديمقراطى)، على طه على نفادى (مستقل)، أحمد سيد عبدالجيد (مستقل)، أشرف على فرجانى على (مستقل)، نادى سيد عبدالعال خليفة (مستقل)، سلامة عبدالعظيم سيد عبداللطيف الناظر (مستقل)، إبراهيم الدسوقى عطوة عبدالعال (مستقل).

وعن دائرة مركز ومدينة الواسطى هم جمال أحمد محمد على البرغوتى (مستقل)، أحمد إبراهيم الدسوقى حسين الجنيدى (مستقل)، بدوى قرنى معوض مشرف النويشى (مستقبل وطن)، على محمد على أبو طالب (النور)، محمد رشاد عبدالعال سيد الشريف (مستقل)، أحمد مصطفى محمود صادق الريدى (مستقل)، محمد سيد عبدالمجيد حسين الفار (مستقل)، محمد عبدالعال حسين جبر (المصرى الديمقراطى)، عبدالمنعم صالح سيد سيد حسانين (مستقل)، إبراهيم رفعت رضوان حسين (المصريين الأحرار)، سامى فتحى أحمد محمود الخولى (الحركة الوطنيه)، عماد الدين محمد محمد سالم (مستقل)، عصام عبدالعزيز على أحمد خلاف (مستقل)، رمضان محمد عبدالحكيم ناصر (مستقل)، سالم عباس حسين طلبه (الشعب الجمهورى)، عماد حسن عبدالمجيد اليمانى (مستقل)، أحمد كمال عبدالغنى أبوسيف (النور)، على خليفه مصطفى الشريف (الشعب الجمهوري)، حسن عبدالمتعال حسن سيد (مستقل)، توفيق محمد توفيق أحمد (مستقل)، على محمد على عبدالباقى (مستقل)، محمد دياب سليمان حميدة (مستقل)، عماد الدين محمد عويس عشماوى (مستقل).

أما عن دائرة مركز وبندر اهناسيا فتقدم على على محمد بدر (مستقل)، محمد عبدالحميد محمد تمام (الشعب الجمهورى)، محمود فهيم عثمان محمد (حماة الوطن)، مجدى عبدالسلام حسن عبدالرحمن (النور)، عادل يحيى ميهوب سالم أبوسيف (مستقل)، محمد جلال عثمان أحمد البدينى (مستقل)، أحمد حسين أحمد عبدالمجيد (مستقبل وطن)، محمد معوض كامل محمد معوض (مستقل)، صلاح محمود أحمد محمد (مستقل)، سيد محمد محمد سيد أحمد (السلام الديمقراطى)، عكاشة عبدالسلام محمدين جارحى (الوفد).

وعن مركز وبندرببا فكان محمد ربيع سيد عباس (مستقل)، أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم (الوفد)، عبدالله على عبدالله محمد مبروك (مستقل)، هشام أحمد سليم جابر (مستقل)، طاهر عبدالوهاب قطب عبدالله (حماة الوطن)، هشام توفيق عثمان حسن (النور)، على حسن محمود معاذ (مستقبل وطن)، خالد حسن أحمد على (مستقل)، محمد على عبدالغفار محمد الفزارى (مستقل)، سعد عبود عبدالواحد قطب (مستقل)، طه عطا على متولى (مستقل)، أحمد محمد مختار أمين جيره (الوفد)، أحمد صقر على حسين (مستقل)، الواضح أبوجبل محمد أحمد (الحركة الوطنيه)، أبوجبل محمود أحمد عوض (مستقل)، بطل على محمد عبدالعال (مستقل)، إبراهيم على معوض يوسف (مستقل)، مدحت على أبوسريع محمد(الشعب الجمهورى)، رضوان عدلى حميدة رضوان (مستقل)، ابتسام محمد حسن سليم (مستقل)، محمود حسن محمد محمد الخولى (مستقل)، عصام محمد على مبارك (مستقل)، حسنى سيد محمد سيد المغربى (مستقل).

فيما ترشح عن دائرة مركز وبندر سمسطا كل من منتصر مبروك حافظ (مستقل)، حسام محمد محمود أحمد (مستقل)، محمد عزت فتح الباب عبدالوهاب (مستقبل وطن)، عماد يوسف محمد إبراهيم محيلبة (الشعب الجمهورى)، محمد على عثمان عبدالعزيز (مستقل)، إيهاب ربيع عبدالوهاب عبداللطيف (مستقل)، عماد محمد قطب عبدالجواد (النور)، عوض محروس عبدالحميد عوض (الوفد)، طاهر محمد عبدالعظيم هريدى (مستقل)، باسم جمال سيد محمود (مستقل)، أنور مصطفى على معوض (مستقل)،

وعن دائرة مركز وبندر الفشن ترشح كل من عبداللطيف عبدالعظيم عبداللطيف وهبه (مستقل)، محمد ماهر حلمى طه عبدالمجيد (الشعب الجمهورى)، جمال محمد المهدى عبدالرءوف أحمد هندى (مستقل)، محمود محمد ذكى محمد (مستقل)، حسن رمضان سالم سيد (مستقل)، محمد أحمد ماهر على مهنى (مستقل)، إسماعيل أحمد عبدالوهاب شهرته حمدان أبوصقر (الوفد)، سيد محمد سيد محمد جادالله (مستقل)، محمد محمود إبراهيم محمود شهرته ابو وافى (مستقل)، عمر فتحى عبدالتواب قطب (مستقل)، محمد قرنى عبدالوهاب عبدالعليم جويلى (المصرى الديمقراطى)، جويلى حسن عبدالجواد عبدالعليم (مستقل)، نصر الدين أحمد سامى عبدالله الشيخ (مستقل)، جمال عبدالناصر محمد السيد (مستقل)، محمد كمال محمد خالد مبروك (مستقل)، صلاح حسن عبدالعظيم حسن (مستقل)، حسين محمود مسلم عبد اللطيف (مستقل)، إبراهيم سيد إبراهيم محمد، محمود محمد عباس مرسى (مستقل)، أحمد ماهر يوسف قايد (حماه الوطن)، محمد حمدى محمد محمد (مستقل)، أحمد عباس أحمد حسن الشريعى، قاسم عبدالحكيم معوض جاد المولى (مستقل)، هشام عبدالمنعم حسين عكاشة (مستقل).