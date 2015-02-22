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"القومى للبحوث الاجتماعية": 11٪ من وفيات الأطفال بسبب نقص التغذية

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"القومى للبحوث الاجتماعية": 11٪ من وفيات الأطفال بسبب نقص التغذية "القومى للبحوث الاجتماعية": 11٪ من وفيات الأطفال بسبب نقص التغذية
أكد المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن 11٪ من أسباب وفيات الأطفال فى ترجع إلى نقص بالتغذية، مشيرًا إلى أنهم يمثلون 81٪ من كل حالات الأطفال المصابين بنقص التغذية، التى تحولت لحالات باثولوجية مضت دون العلاج.

وأوضح المركز، بتقريره السنوى، أن نقص الوزن قياسًا بالطول وصل إلى 7٪، فيما ارتفعت معدلات انتشار نقص وزن الأطفال قياسًا بالعمر إلى 6%، وقصر القامة قياسًا بالعمر زادت من 23٪ إلى 29٪ بين عامى 2005 و2008.

وأشار المركز القومى للبحوث الاجتماعية، إلى أن المجموعات الأفقر من السكان سوف يواجهون العوائق المالية الكبيرة حال توجههم للمؤسسات العلاجية من المستشفيات، لافتًا إلى أن نحو 21٪ من المجموعة الأقل دخلاً تسجل التكلفة كسبب أولى لمنعهم من طلب الخدمة للحالات المزمنة، فى حين أن هذه الحالات تحدث فقط فى 4٪ من الشريحة الأعلى دخلاً.

وأضاف، أنه خلال عامى 2008 و2009 ارتفعت نسبة التغطية السكانية بالتأمين الصحى من 35 % إلى 55 %، رغم أنه فى الفترة نفسها تراجع دور التأمين الصحى كممول للخدمات من نسبة 12% من الإنفاق الكلى إلى نسبة 8% من الإنفاق الكلى، وزاد نصيب الإنفاق الذاتى الخاص من الأموال الخاصة للأسر من 51% إلى 61%.

المركز القومى للبحوث الاجتماعية: 150 حالة عدوى جديدة سنويا لمرض فيروس c

البحوث الجنائية: 0.19% إجمالى نصيب الثقافة من ميزانية مصر

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