"المجتمعات العمرانية": نطرح 30 مشروعًا فى المؤتمر الاقتصادى بمارس المقبل

كشف المهندس أمين عبد المنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن الهيئة ستطرح حوالى 30 مشروعًا فى المؤتمر الاقتصادى المقبل، المزمع عقده فى مارس المقبل، لافتًا إلى أن استثمارات هذه المشروعات تقدر بحوالى مئات المليارات.

وأضاف المهندس أمين عبد المنعم، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، "يأتى فى مقدمة هذه المشروعات مشرعات تجمعات عمرانية كبيرة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وكذلك تجمعات إدارية وتجارية وسياحية ومناطق تجمعات، وذلك فى معظم المدن الجديدة، وفى مقدمتها مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر والشروق والعبور.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه جارٍ الآن تحديد نظام المشاركة إما سيكون حصة عينية من هذه المشروعات مقابل منح الأرض مجانًا أو نظام ppp.

وأكد المهندس أمين عبد المنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن الهيئة تولى أهمية قصوى بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية، وذلك فى مختلف المدن والمشروعات المقرر إقامتها، لافتًا إلى أنه من بين المناطق التى سيتم طرح مشروعات بها هى الساحل الشمالى، حيث من المستهدف إقامة تجمع عمرانى على نحو 2000 فدان على غرار مارينا، ولكن لن تكون مدينة صيفية فقط بل ستكون للسكن على مدار العام.

وحول مدينة العالمين الجديدة وهل سيكون لها نصيب فى المشروعات المستهدف إنشاؤها، أكد نائب رئيس الهيئة، أنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من وضع المخطط العام لمدينة العالمين، وأن كل المشروعات ستتركز فى المدن التى تشهد نسبة إقبال عالية من قبل المستثمرين والمواطنين فى مقدمتها القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر والشروق والعبور.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكد أنه سيتم تصنيف أراضى هيئة المجتمعات العمرانية، التى سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة، سواء للمستثمرين أو المواطنين، ليكون لكل قطعة ملف خاص بها يبين الارتفاعات والكثافة البنائية، وموقعها فى المدينة، وطلب من مسئولى الهيئة سرعة تنفيذ هذه الملفات، قبل طرح الأراضى الجديدة لمشروع "بيت الوطن" والأراضى الاستثمارية نهاية الشهر الجارى، ليكون طرح أى أراضٍ فى الهيئة بهذه الطريقة، بحيث يسهل للمواطنين والمستثمرين معرفة المعلومات اللازمة عن الأراضى التى سيتقدمون لها.

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