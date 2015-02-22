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صحيفة إسرائلية : أوباما يعين يهوديًا نائبًا لمدير المخابرات الأمريكية

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صحيفة إسرائلية : أوباما يعين يهوديًا نائبًا لمدير المخابرات الأمريكية صحيفة إسرائلية : أوباما يعين يهوديًا نائبًا لمدير المخابرات الأمريكية

ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن الرئيس الأمريكى بارك أوباما وافق على تعيين اليهودى ديفيد كاهن نائبا لمدير الاستخبارات الأمريكية “سى آى أيه”.

وأضافت الصحيفة أنها المرة الأولى التى يتقلد فيها يهودى منصبًا رفيعًا بهذا المستوى فى جهة حساسة مثل المخابرات الأمريكية، موضحة أنه من المتوقع أن سبب تعيينه من أجل التعامل مع ملف إيران النووى.

وأوضحت الصحيفة أن “كاهن” هو من يقف على فرض عقوبات اقتصادية على روسيا من أجل رفع يدها عن أوكرنيا. وأشارت الصحيفة إلى أن أوباما استعان به من أجل التعامل مع تنظيم “داعش” الإرهابى فى سوريا والعراق، بحكم خبرته الواسعة فى التعامل مع المنظمات الإرهابية فى العالم.

وتابعت الصحيفة أن كاهن يرى أن السبيل الوحيد لإضعاف أى تنظيم إرهابى هو قطع السبل عن تمويله ودعمه، مثل تنظيم القاعدة الذى تراجعت قوته.

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