بالفيديو.. عمة ” محمود الغندور ” تكشف 3 مفاجآت عن انضمامه لداعش

كشفت صافي الغندور، عمة محمود الغندور، المنضم لتنظيم داعش الإرهابي، 3 مفاجآت بشان انضمام ابن شقيقها للتنظيم، كانت أولهم أنه سافر لإيطاليا وأجرت اتصالا هاتفيا به منذ 6 شهور، وأعلنت وفاة إسلام يكن منذ سنتين، ومحاولة محمود الغندور الالتحاق بكلية الشرطة والكلية الحربية لخدمة الوطن، دون أن توضح مصدر معلوماتها.

ونفت صافي الغندور، عمة محمود الغندور، انضمام ابن شقيقها لأي تنظيم إرهابي، مؤكدة «أسرتنا تعشق مصر وتؤمن بالدين الوسطي».

ورفضت «صافي» وصف الإعلامي وائل الإبراشي على فضائية ” دريم 2»، مساء أمس السبت، وصف محمود الغندور بـ«النبتة الشيطانية»، قائلة: «ابن أخي لا ينتمي لهذا التنظيم، إحنا عائلة محترمة ومتدينة معندناش نبتة شيطانية ولا عندنا حد بيحب العنف، محمود شاب معتدل وكان بيخطط لمستقبله زي أي شاب وكان بيحب الفن وبيحب المسرح وصور فيديوهات كتير، نحن عائلة تحب مصر، وأتيحت لنا كثيرا جنسيات مختلفة، كل رجال وشباب العائلة وشيوخها بنحب البلد دي«.

وتابعت: «إسلام يكن مات من سنتين، ومحمود الغندور سبق وقدم في كلية الشرطة والأكاديمية البحرية وتم رفضه بسبب ضعف نظره، لأنه كان يسعى لخدمة الوطن وحمايته من الأعداء»، مؤكدة أن محمود الغندور سافر لإيطاليا للعمل وحدثته هاتفيا منذ 6 شهور.

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