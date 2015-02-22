اللواء حفتر: الجيش الليبي يقود “حربا مقدسة”

تعهد اللواء خليفة حفتر، قائد عملية الكرامة في بيان رسمي، باستكمال المعركة ضد الإرهاب وتطهير ليبيا منه.

ويأتي بيان حفتر في أعقاب العملية الإرهابية التي أودت بحياة العشرات في مدينة القبة، والتي وصفها اللواء حفتر بالجريمة النكراء، مشددا على أن الحرب التي يخوضها الجيش هي “حرب مقدسة بكل المقاييس”.

وتعطلت الحياة بشكل شبه كامل في مدينة سرت إثر سيطرة تنظيم “داعش” على المدينة بالكامل منذ أسبوع، بعد طردها لميليشيات فجر ليبيا لتتمدد إلى منطقة النوفلية المحاذية شرقاً للمدينة، إضافة لتنظيم استعراضات عسكرية بشوارع المدينة في إشارة لاستعداد التنظيم للقتال.

وكان “أبو محمد الفرجاني” أحد زعماء تنظيم داعش بمدينة “سرت”، قد طالب مسلحي مدينة مصراته بــ”إعلان توبتهم ورجوعهم إلى الله والمبادرة بمبايعة البغدادي” .

وتوعد الفرجاني الذي ظهر في تسجيل مرئي تداولته صفحات التواصل الاجتماعي اليوم من وصفهم بـ”جيش الصحوات وأبناء الصليب بالذبح قصاصاً شرعياً”.

العربية.نت