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وفاة مغني الراب Ahmad Givens عن عمر 33 عاماً

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الأحد 22-02-2015 10:18

توفي مغني الراب Ahmad Givens نجم مسلسل Real Chance of Love عن عمر ناهز 33 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان، حسب ما ذكر شقيقه Kamal.

وكشف Kamal لموقع TMZ أن Ahmad تم تشخيص إصابته بالسرطان عام 2013،  وبعد خضوعه لجلسات العلاج الكيميائي تحسنت صحته، قبل أن تتدهور مجدداً في كانون الثاني من العام الحالي.

وكتب Kamal رسالة مؤثرة عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، جاء فيها: وداعاً يا أكثر شخص أحبه في هذه الحياة.. فلترقد روحك بسلام.. سأحبك إلى الأبد يا أخي، وسنلتقي يوماً ما ونرقص معاً مجدداً. الكلمات لن تعبر عن ألمي الكبير.

 

 

 

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