السّارقون يتغلّبون على رويدا عطيّة .. وأمل عرفة تتحدّى!

لم تتمكّن الفنانة السّوريّة رويدا عطية من استعادة حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك" حتى اللحظة، بعد أن تعرّض حسابها للقرصنة والسّرقة منذ أيّام.

وأعلنت عطيّة عدم مسئوليتها عن أي تصريحات أو صور، قد ينشرها المخترق على الحساب الذي يحمل اسمها.

من جهة أخرى، لا زال قراصنة الفيس بوك يلاحقون حساب الفنانة السورية أمل عرفة على الموقع، حيث عبّرت عن استيائها من خلال جملة كتبتها، جاء فيها: "أنا رجعت لشوف رح تنسرق هالصفحة للمرة مدري قديه"، في إشارة منها إلى تعرض صفحتها للقرصنة لأكثر من مرّة.

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