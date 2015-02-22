أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

السّارقون يتغلّبون على رويدا عطيّة .. وأمل عرفة تتحدّى!

Google+ Print
السّارقون يتغلّبون على رويدا عطيّة .. وأمل عرفة تتحدّى! السّارقون يتغلّبون على رويدا عطيّة .. وأمل عرفة تتحدّى!

الأحد 22-02-2015 00:17

لم تتمكّن الفنانة السّوريّة رويدا عطية من استعادة حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك" حتى اللحظة، بعد أن تعرّض حسابها للقرصنة والسّرقة منذ أيّام.

وأعلنت عطيّة عدم مسئوليتها عن أي تصريحات أو صور، قد ينشرها المخترق على الحساب الذي يحمل اسمها.

من جهة أخرى، لا زال قراصنة الفيس بوك يلاحقون حساب الفنانة السورية أمل عرفة على الموقع، حيث عبّرت عن استيائها من خلال جملة كتبتها، جاء فيها: "أنا رجعت لشوف رح تنسرق هالصفحة للمرة مدري قديه"، في إشارة منها إلى تعرض صفحتها للقرصنة لأكثر من مرّة.

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي