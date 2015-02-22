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بالصور: سلمان خان محاطاً بالمعجبين في دبي

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الأحد 22-02-2015 01:37

زار النجم العالمي Salman Khan خلال الأيام القليلة الماضية إمارة دبي، من أجل المشاركة في إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة، بصفته سفير تلك العلامة التجارية.

Khan البالغ من العمر 39 عاماً، والذي إحتفل مؤخراً بعيد ميلاده مع نجوم بوليوود، أثار ضجة كبيرة لدى وصوله إلى دبي، وتهافت عليه الجمهور بشكل لافت، إلا أن الحراس الشخصيين الذين رافقوه خطوة بخطوة سيطروا على الأمر، وسمحوا للجميع بإلتقاط الصور التذكارية معه إنما بطريقة منظمة وهادئة.

ومن جهته، قال Saurabh Gadgil المدير العام لمجموعة المجوهرات إن النجم Salman Khan سيساهم في تحقيق هدفهم الأساسي، وهو وصول تلك الماركة إلى العالمية.

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