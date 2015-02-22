"البيشمركة" تبحث مع أمريكا المشاركة فى تحرير الموصل العراقية من داعش

نبه رئيس إقليم كردستان مسعود البارزانى إلى أن الحرب على الإرهاب ليست حرب كردستان والتحالف الدولى المناهض لداعش، بل يجب ان تكون حرب الجميع ضد الإرهاب، وقال: إن "من يريد حرية وكرامة الإنسان عليه المشاركة فى هذه الحرب، وان المواجهة العسكرية مع الإرهابيين ليست كافية، بل يجب محاربة الإرهاب فكرياً واقتصاديا وقطع الطريق أمام تحركاتهم، وعلى الدول العمل من أجل القضاء على تلك المراكز التى تنشر ثقافة العنف والإرهاب".

جاء ذلك خلال لقاء البارزانى بوفد مجلس الشيوخ الأمريكى برئاسة السناتور الأمريكى جاك ريد، بحضور السفير الأمريكى لدى العراق ستيوارت جونز والقنصل الأمريكى فى أربيل جوزيف بينينكتون وعدد من الضباط والمستشارين السياسيين والعسكريين الأمريكيين.. حيث تم خلال اللقاء بحث مستوى التعاون بين قوات "البيشمركة" وقوات التحالف الدولى والاستعدادات الجارية لتحرير مدينة الموصل من قبضة داعش، والعلاقات بين القوى السياسية العراقية ومرحلة ما بعد داعش.

وقال البارزاني: ان "هناك طريقة واحدة فقط للتعامل مع إرهابيى داعش، وهى قتالهم والإنتصار عليهم ودحرهم، وأن مصير من وقف مع داعش وساعدهم وذهب معهم مرتبط بهم".

ونوه السيناتور ريد بدور البارزانى وقيادته الميدانية للعمليات الحربية وتضحيات"البيشمركة" وشعب كردستان فى الحرب ضد تنظيم (داعش) الإرهابي، منوها إلى إيواء كردستان لمئات آلاف النازحين والمهجرين وتقديم المساعدة.

وأكد السيناتور الأمريكى ضرورة تزويد قوات البيشمركة بالكميات الكافية من الأسلحة المتطورة والمستلزمات العسكرية الأخرى لتمكينها من التصدى لداعش والحاق الهزيمة به، وقال: سنعمل فى هذا الإتجاه، من أجل استمرار تعزيز وتطوير العلاقات بين أمريكا وشعب كردستان.

وأعرب البارزانى عن شكره لدعم ومساعدة أمريكا لإقليم كردستان.. وقال:ان كردستان بذلت ما فى وسعها فى حربها ضد الإرهابيين وإيواء النازحين واللاجئين وحمايتهم وتقديم المساعدات لهم.

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