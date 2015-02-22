صحيفة ألمانية: داعش يعرض تسليم جثث اكراد مقابل مبالغ مالية

اعلنت صحيفة فرانكفورتر الغيمنى سونتاغزيتونغ الألمانية فى عدد اليوم الأحد ان تنظيم داعش الذى بات يعانى من مشاكل مالية، يعرض اعادة جثث مقاتلين اكراد قتلوا فى المعارك معه، مقابل مبالغ مالية.

ونقلت الصحيفة عن "مصادر امنية" قولها ان التنظيم يسعى لتسليم القوات الكردية جثث مقاتليها الذين قتلوا فى المعارك معه مقابل مبالغ "تراوح بين عشرة الاف وعشرين الف دولار للجثة".

واعتبرت الصحيفة انه "من غير المرجح" ان يتمكن التنظيم من الاستفادة من هذه الجثث عبر بيع اعضائها لانه لا يملك التقنيات والخبرات الطبية التى تتيح له القيام بذلك.

وتابعت الصحيفة ان التنظيم خفض رواتب مقاتليه بنسبة الثلثين ولم يعد حاليا يتمكن من بيع برميل النفط ب"اكثر من عشرة الى عشرين دولارا".

وأوضحت ايضا ان عمليات القصف المتواصلة للتحالف الدولى على المنشآت النفطية الواقعة تحت سيطرة التنظيم، ادت الى عرقلة عمليات تهريب النفط والحد من انتاجه، ليخسر بالتالى قسما كبيرا من موارده المالية.