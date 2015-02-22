"ديلى ميل": 8 أطعمة للتخلص من السمنة وحرق السعرات الحرارية الزائدة

كشف تقرير مثير نشر بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الحادى والعشرين من شهر فبراير الجارى عن مجموعة من الأطعمة الرائعة التى تساهم فى التخلص من السعرات الحرارية الزائدة وتسريع حرقها، وهو ما يساعد فى التمتع بالرشاقة والقضاء على كابوس السمنة.

الأطعمة التى تساهم فى علاج السمنة..

>وتشمل قائمة الأطعمة التى تساهم فى القضاء على السمنة:

>1.تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البقوليات واللحوم قليلة الدهون يساهم فى فقدان الوزن الزائد؛ نظراً لأن الجسم يستهلك الكثير من الطاقة كى يحرقها.

>2.القهوة السادة من المشروبات الرائعة للراغبين فى الرشاقة، حيث تساهم فى تسريع وتحفيز معدلات حرق الدهون بالجسم.

>3.الخيار يساهم فى تعزيز الشعور بالشبع نظراً لأنه غنى بالمياه، ويحتوى على سعرات حرارية قليلة، 16 كالورى لكل 100 جرام.

الكرفس مفيد جداً للتخلص من السمنة..

>4. يحتوى الكرفس على كميات كبيرة من الألياف النباتية التى تعزز الشعور بالشبع، وكما أن 75% من وزنه يتكون من المياه، ولذا يحتوى كل 100 جرام منه على 16 سعر حرارى فقط، وهو ما يعنى أن الجسم سيحرق كميات أكبر من السعرات الحرارية، تتفوق على السعرات الموجودة بالكرفس نفسه.

>5.التفاح: يساهم فى تعزيز الشعور بالشبع والحد من الجوع ويساهم فى التخلص من الوزن الزائد نظراً لغناه بالألياف النباتية، وذلك حسبما أكدت دراسة طبية حديثة نشرت فى عام 2013.

>6، 7، 8.الشطة والطماطم والبابايا: تساهم هذه الأطعمة فى تعزيز سرعة حرق الدهون ورفع فرص التخلص السريع من الوزن الزائد.

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