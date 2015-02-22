دراسة أمريكية: الحصبة يمكن أن تؤدى إلى الإصابة بالعمى

على الرغم من انتشار الحصبة فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، فإن الكثير من الناس ما زالوا يعتقدون أنها أمراض غير مؤذية.

لكن حذرت دراسة علمية حديثة من ظهور الطفح الجلدى والعدوى التى يمكن أن تصل فى العينين، وفى حالات نادرة يمكن أن تؤدى الحصبة إلى مشاكل فى الرؤية على المدى الطويل من الممكن أن تصل إلى العمى.

ووفقاً للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن واحد أو اثنين من بين كل 1000 طفل من المصابين بالحصبة يموتون بعد ذلك.

مضاعفات الإصابة بالحصبة..

وقال الدكتور جوناثان سونغ، وهو أستاذ طب العيون فى كلية كيك الطب فى جامعة جنوب كاليفورنيا، فى لوس أنجلوس، أن المضاعفات الوخيمة الناجمة عن الحصبة تشمل حدوث تورم فى الدماغ جنباً إلى جنب مع تهيج بقرنية العين لدى الأطفال ويمكن أن تصيبهم بالعمى.

الحصبة تؤدى إلى التهاب القرنية..

وأوضح سونغ أن كل الناس الذين يصابون بالحصبة تتلون عيونهم باللون الأحمر وهو ما يسمى بالتهاب الملتحمة، لافتاً إلى أنه بمجرد الإصابة بإحمرار عيونهم، فإن هذا يمكن أن يتطور إلى الإصابة بالتهاب القرنية، وقد يصل إلى العمى. وأوصى الباحثون بضرورة الحصول على التطعيمات اللازمة ضد الحصبة.

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