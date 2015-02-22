"الكهرباء":تحصيل ألفى جنيه عن كل ميجا من "الطاقة المتجددة" لرصف الطرق

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستحصل من 95 مستثمرًا ما بين تحالفات وشركات ألفى جنيه عن كل ميجا وات لمحطات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الـ2000 جنيه عن كل ميجاوات بالمحطة سيتم توجيها لرصف الطرق المودية للمحطة، موضحاً أن هذه الإجراءات متعارف عليها فى جميع دول العالم، والمستثمرين على علم بها.

وأشار المصدر، إلى أنه على سبيل المثال إذا كان المستثمر سيقوم بإنشاء محطة طاقة شمسية أو رياح بقدرة 50 ميجاوات سيسدد 100 ألف جنيه للشركة المصرية لنقل الكهرباء قيمة رصف الطرق المودية للمحطة.

وأضاف المصدر، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء أوشكت على الانتهاء من وضع بنود اتفاقية "التكليف" الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتاً إلى أنها ستعرضها على المستثمرين نهاية الأسبوع الجارى، لتوقيعها مع المستثمرين.

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