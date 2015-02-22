سوبر_افريقيا - ماضوي: متعب من أفضل المهاجمين الذين شاهدتم

أثنى خير الدين ماضوي المدير الفني لوفاق سطيف على مهاجم الأهلي عماد متعب، وذلك بعد السوبر الإفريقي.

وفاق سطيف فاز في وطنه الجزائر بالسوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح بعد نهاية الزمن الأصلي للقاء بالتعادل 1-1.

عبد القادر زياية مهاجم وفاق سطيف سجل الهدف الأول لأصحاب الأرض، وتعادل عماد متعب في الثانية الأخيرة من اللقاء قبل التوجه لركلات الترجيح التي أنصفت الفريق الجزائري.

وبعد المباراة قال خير الدين ماضوي: "متعب من أفضل المهاجمين الذين شاهدتم فيما يخص التمركز الصحيح داخل منطقة الجزاء".

وتابع "قلت من قبل إن متعب ستكون له كلمة في المباراة، فأنا أعلم مدى تأثيره على الأهلي.. هو يمثل الخبرة، ويمتلك بالفعل كل ما يلزم للتسجيل في كل لقاء يلعبه".