سوبر_افريقيا - ماضوي: ماذا تفهمون من نجاحي أنا وشحاتة والبدري

ماذا تفهمون من نجاح خير الدين ماضوي وحسن شحاتة وحسام البدري؟ هكذا سأل الأول بعدما توج بالسوبر الإفريقي على حساب الأهلي.

خير الدين ماضوي دافع عن نجاح المدرب المحلي، وأكد أنه متميز على حساب المدير الفني الأجنبي داخل القارة السمراء.

وقال خير الدين ماضوي: "ماذا تفهمون من نجاحي؟ ألا يوضح ذلك أن المدرب المحلي لا يختلف عن الأجنبي، ربما أفضل".

وتابع "فزت على العديد من المدربين الأوروبين داخل القارة، فهل لا يعكس ذلك أي شيء داخل مجالس إدارات الأندية والمنتخبات".

وأردف "ولا أتحدث عن نفسي وحدي، هناك حسن شحاتة الذي فاز بكأس أمم إفريقيا ثلاث مرات، وهناك حسام البدري كذلك وإنجازاته مع الأهلي".