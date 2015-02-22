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الإسماعيلي: لا استغناء عن العش للأهلي ولا غيره

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الإسماعيلي: لا استغناء عن العش للأهلي ولا غيره الإسماعيلي: لا استغناء عن العش للأهلي ولا غيره

أكد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي أنه لا ينوي أبدا الاستغناء عن مدافع الفريق أحمد العش، سواء للأهلي أو لأي ناد أخر.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن هناك مفاوضات من جانب الأهلي للتعاقد مع أحمد العش.

وجاء ذلك بعد تألق اللاعب مع فريق الإسماعيلي في الموسم الجاري، إذ بات من العناصر الرئيسية للفريق.

وتابع رئيس النادي "اللاعب بات من أعمدة الفريق.. وبالتالي لا يمكن الاستغناء عنه".

وأضاف "هناك تفكير في تجديد التعاقد مع اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأن هدفنا هو تكوين فريق يستمر لفترة بحثا عن المنافسة على البطولات".

وينتهي عقد أحمد العش في نهاية الموسم المقبل، وبذلك يحق له في شهر يناير القادم أن يوقع لأي ناد.

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