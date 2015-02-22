أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#سوبر_افريقيا - 5 مكاسب للأهلي رغم فقدان اللقب

Google+ Print
#سوبر_افريقيا - 5 مكاسب للأهلي رغم فقدان اللقب #سوبر_افريقيا - 5 مكاسب للأهلي رغم فقدان اللقب

رغم ضياع اللقب، لكن أداء الأهلي يمنحه بعض المكاسب من مباراة السوبر الإفريقي أمام وفاق سطيف الجزائري.

فصحيح أن الأهلي خسر السوبر بركلات الترجيح أمام وفاق سطيف، لكنه قدم مستوى جيدا في اللقاء نفسه والذي انتهى بالتعادل 1-1.

ويقدم FilGoal.com 5 أمور، من متابعة الأهلي يمكن اعتبار الفريق الأحمر كسبها من السوبر.

الضغط من الأمام

قال عصام الشوالي معلق المباراة ما يلي: "سواء فاز الأهلي أم لا، أرى أنه قدم أفضل أداء له مع خوان كارلوس جاريدو".

أكثر من مرة أشار الشوالي إلى النقطة التي يراها رائعة في أداء الأهلي أمام وفاق سطيف، وهي الضغط من الأمام.

عبد الله السعيد ووليد سليمان ومحمود حسن "تريزيجيه"، وقبلهم جميعا أحمد عبد الظاهر كانوا يضغطون على الخصم من الأمام بشكل ممتاز.

عبد الظاهر تحديدا كان يعود للخلف مع هجمات سطيف، ليمنح الأهلي كثافة عددية جعلت الفريق الجزائري غير قادر على فرض هيمنته.

تحسن مستوى عبد الله السعيد

لازال مستوى عبد الله الصعيد في تصاعد، فبعدما كان في أدنى حالاته منذ انتقاله للأهلي قادما من الإسماعيلي، وبعد إصابته بكسر أبعده عن الملاعب لأشهر مديدة، بدأ يستفيق.

السعيد ظهر بمستوى طيب مع مرور دقائق المباراة، وذلك بعدما كان قد عاد للتسجيل في المباريات الأخيرة للأهلي بالدوري المصري.

التحكم في إيقاع اللعب

حسام غالي كانت تمريراته كلها ناحية الجناحين، استطاع قائد الأهلي مع عبد الله السعيد تحديدا الذي كان يعود كثيرا لنصف ملعب الأهلي في جعل الفريق الأحمر يتحكم في إيقاع اللعب ويستحوذ أكثر على الكرة.

محافظة حسين السيد على مستواه

حسين السيد قدم مستوى ممتازا، محافظا على الصورة التي ظهر بها قبل إيقافه بسبب تعديه على حكم المباراة في الدوري المصري أمام بتروجيت.

"مارسيلو" كما يطلقون عليه، لم يتأثر بغيابه، وعاد بنفس الطاقة والخفة الكبيرة في الحركة.

تثبيت اسطورة الهدف القاتل

الأهلي هو ملك الوقت بدل الضائع، ولمرة أخرى يثبت هذه الأسطورة ويحافظ عليها.

الأكيد أن الفريق الأحمر سيدخل أي مباراة وهو غير مهتز الأعصاب حتى لو كان متأخرا للحظات الأخيرة، خاصة لو كان في قيادة خط الهجوم عماد متعب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع