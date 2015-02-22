سوبر_افريقيا - 5 مكاسب للأهلي رغم فقدان اللقب

رغم ضياع اللقب، لكن أداء الأهلي يمنحه بعض المكاسب من مباراة السوبر الإفريقي أمام وفاق سطيف الجزائري.

فصحيح أن الأهلي خسر السوبر بركلات الترجيح أمام وفاق سطيف، لكنه قدم مستوى جيدا في اللقاء نفسه والذي انتهى بالتعادل 1-1.

ويقدم FilGoal.com 5 أمور، من متابعة الأهلي يمكن اعتبار الفريق الأحمر كسبها من السوبر.

الضغط من الأمام

قال عصام الشوالي معلق المباراة ما يلي: "سواء فاز الأهلي أم لا، أرى أنه قدم أفضل أداء له مع خوان كارلوس جاريدو".

أكثر من مرة أشار الشوالي إلى النقطة التي يراها رائعة في أداء الأهلي أمام وفاق سطيف، وهي الضغط من الأمام.

عبد الله السعيد ووليد سليمان ومحمود حسن "تريزيجيه"، وقبلهم جميعا أحمد عبد الظاهر كانوا يضغطون على الخصم من الأمام بشكل ممتاز.

عبد الظاهر تحديدا كان يعود للخلف مع هجمات سطيف، ليمنح الأهلي كثافة عددية جعلت الفريق الجزائري غير قادر على فرض هيمنته.

تحسن مستوى عبد الله السعيد

لازال مستوى عبد الله الصعيد في تصاعد، فبعدما كان في أدنى حالاته منذ انتقاله للأهلي قادما من الإسماعيلي، وبعد إصابته بكسر أبعده عن الملاعب لأشهر مديدة، بدأ يستفيق.

السعيد ظهر بمستوى طيب مع مرور دقائق المباراة، وذلك بعدما كان قد عاد للتسجيل في المباريات الأخيرة للأهلي بالدوري المصري.

التحكم في إيقاع اللعب

حسام غالي كانت تمريراته كلها ناحية الجناحين، استطاع قائد الأهلي مع عبد الله السعيد تحديدا الذي كان يعود كثيرا لنصف ملعب الأهلي في جعل الفريق الأحمر يتحكم في إيقاع اللعب ويستحوذ أكثر على الكرة.

محافظة حسين السيد على مستواه

حسين السيد قدم مستوى ممتازا، محافظا على الصورة التي ظهر بها قبل إيقافه بسبب تعديه على حكم المباراة في الدوري المصري أمام بتروجيت.

"مارسيلو" كما يطلقون عليه، لم يتأثر بغيابه، وعاد بنفس الطاقة والخفة الكبيرة في الحركة.

تثبيت اسطورة الهدف القاتل

الأهلي هو ملك الوقت بدل الضائع، ولمرة أخرى يثبت هذه الأسطورة ويحافظ عليها.

الأكيد أن الفريق الأحمر سيدخل أي مباراة وهو غير مهتز الأعصاب حتى لو كان متأخرا للحظات الأخيرة، خاصة لو كان في قيادة خط الهجوم عماد متعب.